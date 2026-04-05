４月６日（月）の近畿地方は、気温上昇で昼間は汗ばむ陽気になるでしょう。ただ、天気は下り坂に向かいそうです。 午前を中心に高気圧に覆われ、昼頃までは日ざしがしっかり届き、気温が上がるでしょう。ただ、夕方以降は次第に雲が広がり、夜遅くには西や南の地域から雨の降り出す所がありそうです。帰りが夜遅くなる方ほど、折りたたみの傘があると安心です。 朝の最低気温は９～１４℃くらいの見込みです。前日よ