きのうは全国で強風が吹き、倒木などが相次ぎました。「春の嵐」から一転して、きょうは気温が上昇し、各地で夏日となっています。全国で強風が吹き荒れたきのう。大分県大分市では最大瞬間風速15メートルを観測し、街灯が根元から折れました。さらに名古屋市でもおよそ15メートルの街路樹が倒れているのが見つかりました。一転して、きょうは本州は高気圧に覆われ、各地で今年一番の暖かさとなりました。記者「皇居前です。春らし