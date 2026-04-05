集会で「NO！！オスプレイ」と書かれたプラカードを掲げる参加者＝5日午後、佐賀市陸上自衛隊輸送機V22オスプレイが昨年7月に配備された佐賀市で5日、反対派の市民団体が主催した集会が開かれ、主催者発表で約250人が集まった。米国とイスラエルによるイラン攻撃を踏まえ、米国と同盟関係にある日本も標的にされるのではないかとの不安の声も上がった。全国の基地問題に詳しい名古屋学院大の飯島滋明教授が講演し、イラン情勢