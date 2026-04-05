京都の男子児童の行方が分からなくなってから、きょうで14日目です。京都府の南丹市立園部小学校6年の安達結希さん（11）は、先月23日の朝、父親の車で学校の近くまで送り届けられたのを最後に行方が分からなくなっています。6日後に学校から北西におよそ3キロ離れた山の中で、親族が安達さんの通学用のかばんを発見して以降、新しい手がかりは見つかっていません。きょうで行方不明となって14日目。これまで、のべ1000人以上で捜