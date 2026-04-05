フリーアナウンサーの馬場典子（51）が2日、自身のインスタグラムを更新。美スタイル際立つ私服姿を披露した。【写真】「オシャレ」「カッコ良すぎる」美スタイル際立つ私服コーデを披露した馬場典子アナ馬場アナは「寒の戻り…特に風が冷たいですね」と書き出し、「この冬履きそびれたロングブーツなんとか1回は履けました」と細身の白パンツ、黒のロングブーツにゆったりとしたベージュ系のトップスを合わせ、エレベーター内