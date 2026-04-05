ゴンザガ大のマーク・フュー監督＝3月、ポートランド（ロイター＝共同）米プロバスケットボールNBA、レーカーズの八村塁がゴンザガ大で師事したマーク・フュー監督が4日、米国バスケットボール殿堂の2026年殿堂入りメンバーに名を連ねた。全米大学選手権（NCAAトーナメント）で八村が在籍した17年に加え、21年にも決勝に進んだ。フュー監督は「夢にも思わなかった。これまでの道で出会った皆に感謝したい。指導者としては選手