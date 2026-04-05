◇明治安田J1百年構想リーグ第9節浦和2―3川崎F（2026年4月5日U等々力）明治安田J1百年構想リーグは各地で6試合が行われ、東地区の浦和はアウェーで川崎Fに2―3で敗れ、4連敗となった。開始3分にMFサビオの左からのFKをDF根本がトラップからの左足ボレー。1度はオフサイドと判定されたが、VAR判定でゴールが認められた。セットプレーから先制したが、前半9分にクロスの処理を焦ったDFボザがオウンゴール。前半15分にはボ