【モデルプレス＝2026/04/05】「今日、好きになりました。」（ABEMA）に出演していたアーティストのMON7A（もんた）が5日、京セラドーム大阪で開催のファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」（以下、関コレ）に出演した。【写真】「今日好き」話題イケメン、平成ギャルファッション披露◆MON7A（もんた）、平成ギャルファッション披露MON7Aは、ジャージをラフに着こなし。ピンクの小物やカラーサングラスを