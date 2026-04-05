俳優の吉川愛さん（26）が2026年3月28日、自身のインスタグラムを更新。舞台挨拶での衣装ショットを披露した。「舞台挨拶ありがとうございました」吉川さんは、「映画『鬼の花嫁』舞台挨拶ありがとうございました」といい、深いスリットが入ったアシンメトリーデザインのブラックドレス姿やベージュのツーピースコーデなど19枚のオフショットを投稿した。インスタグラムに投稿された7枚目の写真では、深いスリットが入り、左肩から