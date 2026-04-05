◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第９節川崎３―２浦和（５日・Ｕ等々力）川崎はホームで浦和と対戦し、３―２で逆転。３試合ぶり勝利を収めた。開始早々にセットプレーから浦和に先制されたが、前半９分、左サイドバックのＤＦ三浦の折り返しが浦和センターバックのオウンゴールを誘発し、同点に追いついた。後半１１分に浦和の金子にゴールを許したが、１―２の後半３３分、ＭＦ山本のクロスから途中出場のＦＷロマニッ