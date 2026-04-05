◆ファーム・リーグ交流戦阪神１―２楽天（５日・日鉄鋼板ＳＧＬ尼崎）阪神・今朝丸裕喜投手が今季最長となる５回２／３、６安打１失点でマウンドを降りた。６回には楽天・繁永、阪上に連打を浴び、無死一、三塁とされた。続く陽を併殺に仕留めたが、その間に三塁走者が生還し、１点を失った。「ボール自体は結構良かったんですけど、まだまだ６回を投げ切れなかったっていう部分で、失点をして。本当にそこが反省点」と振り