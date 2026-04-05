７人組アイドルグループ「ＳＷＥＥＴＳＴＥＡＤＹ」が５日、千葉・幕張メッセ国際展示場ホールでデビュー２周年公演「ＳＷＥＥＴＳＴＥＡＤＹ２ｎｄＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹＬＩＶＥ『ＳＷＥＥＴＳＴＥＰ』」を開催した。グループ最大規模の会場で、２日間のべ１万人の「すいでぃー（ファンの総称）」を動員した。７色の個性がステージ上で輝き続け、最高の「ＫＡＷＡＩＩ」と笑顔を届けた。塩川莉世が「２周年ライ