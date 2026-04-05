巨人は５日、育成選手の平山功太内野手（２２）と支配下選手契約を締結したと発表した。今年の支配下昇格は開幕前の宇都宮、ルシアーノに続き３人目。支配下登録選手は６５人となり、残り５枠となった。背番号は６９。「７月までに絶対に支配下選手になりたいと思っていたので、とてもうれしいです。チャンスをもらうことができたので、自分の長所を全身で表現しながら、チームの勝利に貢献できるよう謙虚に、全力でプレーした