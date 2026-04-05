◆パ・リーグ日本ハム８―２オリックス（５日・エスコンフィールド）オリックス・阿部翔太投手がこの日から出場選手登録され、８回に今季初登板した。３点を勝ち越された直後のリリーフで、田宮のソロを含む３失点。「力んでしまったかな、と思います」と肩を落とした。２死一塁で郡司と対戦時、左太もも裏付近を痛めて交代。６日以降に病院で検査を受けることになった。「つりそうなぐらいの感じから、最終的に『おかしいな』