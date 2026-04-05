◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島２×―１阪神（５日・マツダ）阪神・藤川球児監督が先発転向の栗林に脱帽した。１点ビハインドの８回に近本の左犠飛で同点に追いついたが、８回５安打１失点９奪三振と圧倒された。指揮官は「相手チームなのでなかなか評論できない」と前置きした上で「素晴らしいピッチングだったと思います」と完敗を認めた。それでも、開幕から３カード連続で勝ち越しとチームは勢いに乗る。今季初のサヨナラ負