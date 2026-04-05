◇もてぎ２＆４レース第２戦（５日、栃木モビリティリゾートもてぎ＝１周４・８０１キロ）太田格之進（ドコモ・チーム・ダンディライアン・レーシング）が貫禄の開幕２連勝を飾った。３７周で決勝が行われた。スタート直後に大湯都史樹（ＳＡＮＫＩベルテックス・パートナーズ・セルモ・インギング）に抜かれ２位に後退したが、巧みなピット作業などで逆転。最後はギアボックスにトラブルを抱えながらも粘りの走りで阪口晴南（