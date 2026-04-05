サッカーの明治安田J2・J3「百年構想リーグ」で、モンテディオ山形は5日、アウェーでヴァンラーレ八戸と対戦。2対0で勝利し、6試合ぶりの白星を飾りました。前節まで5連敗中のモンテディオ。八戸との試合は、前半37分。フリーキックを獲得すると初先発の高橋が頭で合わせ、モンテディオが先制します。2分後には、柳町のパスを受けた寺山がゴール左に決めて2点目。今シーズン初の無失点