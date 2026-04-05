◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト７―５中日（５日・神宮）快勝ムードを漂わせていた中日が、まさかの逆転負けを食らった。５点をリードしていたが、７回に先発・高橋宏が先頭・岩田に二塁打を許すと、続く増田の遊ゴロを村松が後逸。無死一、三塁から伊藤に右前適時打を許した。さらに鈴木叶のヒットで満塁とされると、武岡へ押し出し四球を与えた。井上監督は「昨日の桜井じゃないけど、やっぱり改めて野球の怖さというか…