◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島２×―１阪神（５日・マツダスタジアム）広島が今季２度目のサヨナラ勝ちで連敗を４で止め、勝率５割に復帰した。同点の９回１死からモンテロが左翼席へサヨナラのソロ本塁打を放り込んだ。開幕３連勝のち４連敗で迎えた一戦。阪神戦は昨季から８連敗中だったが、嫌な流れも終わらせた。先発の栗林は５回まで１安打無失点で７奪三振の好投。８回１死一、三塁から近本に左犠飛を浴び同点に追いつかれた