■これまでのあらすじ深山乙葉は、てっきり夫の斗真を狙っているのだと思っていた澪。しかし深山は夫を会社に訴えてしまう。真相がわからないなか、人事部は斗真の処分に動き出し、さらには深山本人の希望として、澪の部署で深山を一時預かることに。そして深山に「澪部長のためなら何だってやります」と言われるのだが…。【浅田澪 Side Story】深山さんの狙いは何？どうして私のそばに来ようとするの…？彼女は危ない。私は本能