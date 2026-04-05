３月２５日、建設が進む雄安新区の先行開発区。（ドローンから、雄安＝新華社記者／牟宇）【新華社雄安4月5日】中国河北省の雄安新区は2025年末時点で投資額が1兆元（1元＝約23円）を超え、開発面積は累計215平方キロに上り、約5300棟の建物が完成した。一帯は大きく変化し、未来的な景観が現れ、都市ガバナンスの整備も着実に進んでいる。新区は中国共産党中央委員会と国務院が17年4月に設立を発表して以降、高水準の計画策定