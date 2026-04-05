プロ野球セ・リーグは5日、各地で3試合が開催。首位ヤクルトは0−5で迎えた7回に一挙7得点を奪う猛攻で大逆転勝利。リリーフで登板した育成出身2年目の廣澤優投手がプロ初勝利を記録。ヤクルトは開幕3カード連続勝ち越しで7勝1敗の好調で首位キープ。敗れた中日は開幕3カード連続の負け越しで借金5。先発の郄橋宏斗投手は6回まで無失点も、7回に崩れ降板。リリーフ陣もヤクルト打線を抑えられませんでした。3位巨人は今季初