◇プロ野球 セ・リーグ 巨人 3-2 DeNA(5日、東京ドーム)巨人・岸田行倫選手が勝利の喜びを語りました。岸田選手はこの試合、今季初登板の井上温大投手を好リード。7回をソロホームラン1本の1失点のみに抑えると、打撃でも1点ビハインドの7回にヒットでチャンスを拡大し、大城卓三選手の逆転3ランにつなげる活躍を見せました。「1点は先制されたがその後粘り強く守れ、最後にみんなでつないで逆転できたのはチームとして本当に大き