「西武１−１楽天」（５日、ベルーナドーム）西武は今季初の引き分け。延長は好機の連続だったが、あと一本が出なかった。十回は１死三塁。十一回は１死一、二塁の好機を生かせず。十二回は桑原がチーム今季初の猛打賞となる二塁打を放ってチャンスメークした。桑原は三回、移籍後初アーチとなる同点ソロ。１番打者で３安打１打点と気を吐いた。一方の楽天は打線が３安打と沈黙した。先発はドラフト１位の藤原（花園大