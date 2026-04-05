あからさまに避けてますよね…？ このあとも急に外出が増えたり、金欠っぽい素振りを見せたり、言動がどんどん怪しくなる夫…。怪しいフラグ立ちまくりですが…一体なにが起きているの!?>>【まんが】優しい夫の秘密は何？(ウーマンエキサイト編集部)