両チームとも終盤の好機を生かせずに引き分けた。西武は平良が8回を2安打1失点、12奪三振の好投を見せ、以降は4投手が無失点でつないだ。楽天も救援陣が踏ん張った。打線は3安打と振るわず、最後までつながらなかった。