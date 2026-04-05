５日午後０時１５分頃、茨城県笠間市の常磐道下り線の友部ジャンクション付近で、奈良県警機動隊を輸送する大型バスが横転した。隊員１３人が乗車していて、男性隊員４人が軽傷を負った。東日本大震災で被災した福島県を訪問される天皇ご一家の警護に向かっていた。茨城県警高速隊によると、現場は片側３車線。大型バスは車体左側を下にして横転して右側２車線をふさいだが、通行止めはなかった。本線に合流してきた別の車両と