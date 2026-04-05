「椿賞争奪戦・Ｇ３」（５日、伊東）古性優作（３５）＝大阪・１００期・ＳＳ＝が４番手から最終１センター過ぎでまくりに出ると、前で粘る大石剣士（静岡）をねじ伏せて快勝。４連勝の完全Ｖで昨年１月の和歌山記念以来となる１４回目のＧ３制覇を果たした。２着は大石。３着には直線で追い込んだ荒井崇博（長崎）が入った。力で勝ち切った。番手まくりに出た大石に襲いかかるように１センター過ぎから動いた古性。粘る大石