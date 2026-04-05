アメリカのトランプ大統領は5日、イランに撃墜され行方不明になっていた戦闘機の乗員1人が無事救出されたと発表しました。イランメディアは3日、イラン上空でアメリカ軍のF-15E戦闘機を撃墜したと発表し、アメリカ軍は乗っていた2人のうち、行方不明になっていた1人の捜索を続けていました。こうした中、トランプ大統領は5日にSNSで、捜索中の乗員1人が救出されたことを明らかにし、「安全で無事だ！」と強調しました。乗員につい