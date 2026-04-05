Netflix「timelesz project」（通称タイプロ）の元候補生、鈴木凌（27）の公式サイトが5日更新され、一部活動を休止することが発表された。「いつも鈴木凌を応援してくださる皆様へ」のタイトルで、「この度鈴木凌は、今後のアーティスト活動、また思い描く道への進展のとして、活動における運営体制を一新することとなりました」と報告し、新体制への移行に伴い、一部活動の休止と、5月2日から開催予定のツアー中止を発表し、謝罪