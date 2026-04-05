年収が130万円を超えると、社会保険料の支払い義務が生じ、手取りが減ることとなっていた、いわゆる「130万円の壁」。新年度が始まる4月1日からはルールが変わります。 130万円の壁とは これまで家族などの扶養に入っていて、パートなどで働く人は年収130万円を超えると、扶養からはずれ、社会保険料の支払い義務が発生していました。このため残業などで働きすぎると、社会保険料を支払う分、手取りが減ってしまう