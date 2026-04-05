ゲーム配信の界隈で着実に存在感を高めているストリーマーの一人が「しんじさん」だ。彼は主にTwitchとYouTubeを拠点に活動しており、2020年頃から本格的にゲーム配信を開始した。過去にはYouTubeで翻訳動画チャンネルを運営していた経歴を持っており、現在はRIDDLE ORDERのストリーマー部門に所属。配信者としての立場と人気を確立している。 （関連：【動画あり】異色の経歴を持つストリ