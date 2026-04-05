４月３日、私はチャンピオンシップ（イングランド２部）のQPR対ワトフォードのゲームを取材した。QPRには今、日本人選手が在籍している。24歳の斉藤光毅だ。この日本人アタッカーがベンチスタートとなったなか、QPRは25分にレイアン・コリのゴールで先制。１点リードで前半を終えると、62分にはポール・スミスが追加点を挙げる。そして70分から斉藤が途中出場。彼の登場を喜ぶスタジアムのQPRサポーターからは大きな歓声が上