【その他の画像・動画等を元記事で観る】 IMP.が、全国6都市19公演で約20万人を動員した初の全国アリーナツアー、『IMP. LIVE TOUR 2026 MAGenter』を完走。ツアー最終公演内にて、IMP.初の地上波冠レギュラー番組『IMP.の「できません」は言いません』が決定したことがサプライズ発表された。 ■番組初回の企画は「地上の暴君とふれあい体験ロケ」に決定！ また2026年1月に開催された横浜アリー