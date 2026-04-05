ドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』の公式Instagramでは、岩本照（Snow Man）と松田元太（Travis Japan）による“癒し”のメッセージ動画が公開された。 【動画】癒されたの声続々！岩本照＆松田元太のメッセージ動画 ■『カラちゃんとシトーさんと、』コンビがエールを送る 動画では、岩本が淡いブルーの、松田はパウダーピンクと思しきサウナポンチョ姿で登場し、「新社会人・