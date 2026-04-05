「使用のため」という申請理由がNGの理由は？【漫画】本作を読む現役Webデザイナーのぷく子(@pukukoOL)さんは、ブログ「ぷく子OLとイッヌの日常」で、自らの豊かな職歴をもとにした個性的な人々との日常を漫画にしている。なかでも『有給休暇の申請理由』と題した作品は、働く人にとって当然の権利であるはずの有給休暇を巡る、驚愕のエピソードが描かれていて注目を集めている。■初めての有給申請で突きつけられた私用NGの壁旅行