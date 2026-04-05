フランスメディアのRFIは4日、中国国内で中国系フランス人への死刑が執行されたとして、フランス外務省が中国当局を非難する声明を発表したと伝えた。死刑を執行されたのは、チャン・タオ・プーミー死刑囚だ（中国語名は陳森）。チャン死刑囚はラオス生まれの華人で、フランス国籍を取得していた。チャン死刑囚は覚せい剤の密造密売グループに加わり、手下に指示して覚せい剤の受け渡しをさせていた。グループは1999年から2003年に