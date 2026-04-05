■全国の6日の天気午前中は、全国的に晴れ間の出る所が多いでしょう。午後は、湿った空気や前線の影響で、雲の広がる所が多くなりそうです。天気は下り坂で、夜は九州や四国、北海道で雨が降り出しそうです。お帰りが遅くなる方は、雨具を持ってお出かけください。九州南部や奄美は雷を伴って激しく降る所があり、局地的には非常に激しく降りそうです。最低気温は5日より低い所が多いものの、この時期としては暖かい朝となるでしょ