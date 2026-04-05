◇MLB エンゼルス1-0マリナーズ(日本時間5日、エンゼル・スタジアム)エンゼルスのジョ・アデル選手が1試合で3度のホームランキャッチをみせて、チームの勝利に貢献しました。1点リードの9回、J.P.クロフォード選手のライトポール際への大飛球を放つと、ライトのアデル選手が懸命に走り、そのまま観客席に飛び込みながらボールをキャッチ。スタンドでファンとともに大興奮の様子をみせました。この試合、初回にカル・ローリー選手の