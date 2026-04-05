◇MLB ホワイトソックス 6-3 ブルージェイズ(日本時間5日、レート・フィールド)ホワイトソックス・村上宗隆選手が今季4号ホームランを含む3打点の活躍で勝利に貢献。試合後には先制点となった犠牲フライに言及しました。本拠地初ホームラン&日米通算250号のメモリアルな一発を放った村上選手ですが、試合後にそのHRと同じくらい喜んだのが初回、1アウト2、3塁で放った先制の犠牲フライ。左腕のメーソン・フルーハティ投手相手