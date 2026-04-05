◇パ・リーグ楽天―西武（2026年4月5日ベルーナドーム）楽天は延長12回の死闘の末に西武と1―1の引き分けに終わった。初回に幸先よく先制した。1死一、二塁。4番・ボイトが放った飛球を西武・秋山が落球。二走の中島が先制ホームを踏んだ。先発はプロ2度目となるドラフト1位ルーキーの藤原。走者を背負いながらも無失点の粘投を見せていたが、3回無死にプロ初被弾となる桑原の左越えソロを浴び同点とされた。藤原は5回