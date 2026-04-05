「ファーム・交流戦、阪神１−２楽天」（５日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム尼崎）阪神は逆転負け。先発の今朝丸裕喜投手（１９）が５回２／３を１失点にまとめる好投で存在感を放ったが、３番手の富田蓮投手（２４）が七回に決勝犠飛を献上した。打線は二回に小野寺暖外野手（２８）の適時左前打で先制したものの、その後は楽天投手陣に押さえ込まれ、結局４安打に終わった。平田勝男２軍監督（６６）の一問一答は以下の通り。