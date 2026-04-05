大谷翔平選手(31)は2試合連続のマルチヒット、村上宗隆選手（26）は早くも4本目となる豪快な一発を放ちました。4日に待望の第1号が飛び出した大谷選手。ここから量産体制といきたい第1打席、逆方向への大きな当たり。しかし、あとひとのび足りずレフトフライに倒れました。それでも、チャンスで迎えた第2打席。狭くなっていた1・2塁間を破るライト前ヒット。これで39試合連続出塁と自己最長を更新し、イチローさんが持つ日本選手の