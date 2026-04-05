焼肉チェーン「牛角」が、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の公開を記念して、「名探偵コナン」とコラボレーションした「美味しい謎を解け！真実はいつも牛角！キャンペーン」を、4月8日（水）から6月30日（火）まで全国の牛角・牛角食べ放題専門店で実施する。牛角が「名探偵コナン」とコラボした「美味しい謎を解け！真実はいつも牛角！キャンペーン」を実施今回は牛角の創業30周年に合わせて、コナンたちをイメー