これは筆者の友人S子の体験談です。S子は、長い間「自分の楽しみは後回し」という生き方をしてきました。家庭を支え、子育てを終え、今はパートと家事の毎日。そんなある日、パート先で思いがけない世界と出会います。それは、60代になって初めて訪れた“推し活”との出会いでした。最初は自分の年齢を理由に戸惑いながらも、少しずつ心が動いていきました。そして夫のある一言が、彼女の背中を押すことになります。