シュトゥットガルトが公式X更新海外サッカー、ドイツ1部シュトゥットガルトは3日、公式Xを更新。浦和でも活躍したギド・ブッフバルト氏が来日すると発表した。ファンからは歓喜の声が上がっている。Xに投稿された動画で、ブッフバルト氏は「こんにちは日本のサポーターのみなさんギド・ブッフバルトですもうすぐ日本に行きますみなさんにまた会えるのが楽しみです一緒に楽しい時間を過ごしましょうギド・ブッフバル