俳優ジョン・ハム（55）が、2007年から2015年にかけて放送された自身の主演ドラマ「マッドメン」を、妻で俳優のアンナ・オセオラ(37)と共に再視聴していることを明かした。アンナは同シリーズの最終話にカメオ出演しているが、ジョンとアンナが揃って同作を鑑賞するのは、放送終了後初めてのことだという。 【写真】ぜい肉はついたけど、ギラギラ感は変わらない！ジョン・ハム＆アンナ・オシオラ ジョンは「トゥデイ」