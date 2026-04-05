柏の小見洋太が全得点に絡む活躍を見せた柏レイソルは4月5日、明治安田J1百年構想リーグ第9節で横浜F・マリノスとホームで対戦し、3-0で快勝した。この試合で全得点に絡む活躍を見せたMF小見洋太だが、試合後のミックスゾーンでは「自分の力で取り切れる力っていうのをつけなきゃいけない」と語り、笑顔はなかった。桜の花びらが舞うピッチで、背番号15が躍動した。左ウイングで先発出場すると、前半18分にPKをきっちりと決め