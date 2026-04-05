記事ポイントブルボンが2026年4月7日に新発売するアーモンドクッキー「アーモンドロア」ザクザク＆ほろほろの二重食感に、塩練り込み生地のコクと香ばしさが特徴7枚入り個包装で量販店・ドラッグストアなど全国で発売 ブルボンが2026年4月7日（火）に、新作アーモンドクッキー「アーモンドロア」を全国発売します。ザクザクとした食感とほろほろとほどける歯ざわり、さらにアーモンドの心地よい歯ごたえが重なる、食感豊かな