動画や画像ファイルの重複を検出するツールは数多くありますが、「ファイル名が一致する」・「ハッシュ値が一致する」など付加情報や完全一致でしか重複を判断できないケースがほとんどです。「Video Duplicate Finder」はファイルの形式や解像度が違ったり、透かしなど一部だけが加工されているような動画や画像でも、見た目の類似度から重複を検出できるオープンソースのツールです。0x90d/videoduplicatefinder: Video Duplicat